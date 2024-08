Adam Małysz to jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Choć już nie kontynuuje kariery sportowej, widzowie nadal go uwielbiają. Były skoczek, dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego, przyjął propozycje od TVN. Będzie prowadził bardzo znany i lubiany przez widzów program. Wcześniej zaangażowano do tej roli także aktora Piotra Adamczyka.