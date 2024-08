Dawid Kwiatkowski jest jednym z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia w Polsce. Koncertuje, nagrywa płyty. Od 2018 r. do 2023 r. był jurorem "The Voice of Kids". Prężnie też działa w social mediach.

Oszuści wykorzystują popularność Dawida Kwiatkowskiego

Na samym Instagramie obserwuje go 1,3 mln obserwatorów. Tak duże zasięgi skusiły oszustów, którzy postanowili podszyć się pod artystę. W ten sposób planowali wyłudzić od internautów pieniądze.

Sprawa wyszła na jaw kilka dni temu. Oszust, pod nazwiskiem gwiazdora, prosił fana, aby ten przelał mu na konto 25 tysięcy i umówił notariusza, przy którym nastąpi przepisanie mieszkania. Niestety, z oświadczenia wynika, że ktoś już się na to nabrał i pieniądze trafiły do złodziei.

Apel Dawida Kwiatkowskiego

"Ważne, bardzo! W zeszłym tygodniu mój menadżer otrzymał telefon od zmartwionego członka pewnej rodziny, która jest przekonana, że koresponduje ze mną w social mediach, przelała mi na konto już 25 tys. zł i umówiła notariusza, by przepisać na mnie mieszkanie. Like... what? Tę sprawę udało się załatwić, choć nie wiem, czy rodzina odzyska przelane już pieniądze. Pod moimi postami na Facebooku roi się od Dawidów Kwiatkowskich, blokujemy codziennie po kilka kont, ale ewidentnie to musi działać, skoro cały czas powstają nowe, a ja sam widzę, jak naiwni ludzie korespondują w komentarzach z tymi oszustami. Moje jedyne konta w internecie to te z niebieskim znaczkiem obok nazwy, czyli zweryfikowane. Jeśli już komuś odpiszę, to na pewno nie proszę o żadną pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś się na to nabiera, a jednak... Bądźcie ostrożni kochani!" - napisał Dawid Kwiatkowski.

