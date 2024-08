Andrzej Sołtysik w nowym podcastu "Gwiazdy Sołtysika" rozmawiał z Maciejem Rockiem, który w parze z Agnieszką Hyży poprowadzi nowy sezon "Twoja twarz brzmi znajomo". Pojawi się też w nowej śniadaniówce "Halo tu Polsat". W rozmowie z Sołtysikiem Rock stwierdził, że odejście Macieja Dowbora z "Twojej twarzy" było bardzo niespodziewane, a stacja musiała zorganizować szybki, jednodniowy casting, by wyłonić nową osobę na jego miejsce.

Jak się zarabia w Polsacie?

Andrzej Sołtysik nawiązał do zarobków w Polsacie. Zapytał Macieja Rocka, czy "dobrze zarabia, czy bardzo dobrze". Prezenter wyznał, że nie ma skali odniesienia, więc trudno mu ocenić.

"Słyszałem, że pakiet familijny u Zygmunta Solorza wynosi 20 tys. zł. Jesteś Maciejem Rockiem, to masz 20 tys. plus, Krzysztof Ibisz - 20 tys. plus. Dwadzieścia jest gwarantowane dla tej grupy gwiazd pierwszej wielkości" - mówił Sołtysik.

Ile zarabiał Filip Chajzer?

Maciej Rock powiedział, że jest zadowolony ze swojej sytuacji finansowej, ale zapisy w umowie zabraniają mu wyjawiać szczegóły. Andrzej Sołtysik wspomniał również o programie "Dzień dobry TVN" i powiedział o legendach, jakie krążyły na korytarzach stacji, gdy pracował jeszcze w śniadaniówce. "Legenda mówi, że Chajzer w "DDTVN" miał 40 tys. Jak się dowiedziałem, to się wkurzyłem, bo ja miałem 25 tys." - powiedział Andrzej Sołtysik.

