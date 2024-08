W nowym sezonie stacja TVN stawia na zmiany w swojej śniadaniówce. Dotyczyć one będą m.in. prowadzących. Do grona stałych prezenterów "Dzień dobry TVN" mają dołączyć gwiazdy, które będą pojawiać się przez tydzień. Już wiadomo, że widzowie zobaczą min. Piotra Adamczyka i Adama Małysza.

Reklama

Kto dołączy do ekipy prowadzących "Dzień dobry TVN"?

Teraz do zespołu ma dołączyć kolejna znana twarz. Jak wynika z nieoficjalnych informacji ma to być znany muzyk, czyli Krzysztof Zalewski. Wokalista przed laty występował w 2. edycji programu "Idol". Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma nie tylko bardzo dobrze sprzedające się albumy i piosenki, które stały się hitami, ale również udział w takich projektach jak Męskie Granie.

Jak podaje Fakt.pl wśród nowych prowadzących "DD TVN" ma pojawić się jeszcze osiem osób. Jednąz nich ma być Szymon Majewski.