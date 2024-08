Nowy prowadzący pojawi się w "Dzień dobry TVN". Brakowało jednej osób po tym, jak z prowadzenia śniadaniówki zrezygnowała Anna Senkara. To jest prawdziwa niespodzianka, bowiem do zespołu "Dzień dobry TVN" dołącza bardzo znany aktor. Prawdziwa gwiazda. Znacie go z wielu głośnych filmów.