Na początku czerwca Maciej Dowbor poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po niespełna 20 latach pracy żegna się z Polsatem, w którym prowadził m.in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Mówi się, że czuł się niedoceniany i brakowało mu zawodowych wyzwań. Na dodatek Edward Miszczak zwolni jego mamę, Katarzynę Dowbor, która przez dziesięć lat prowadziła "Nasz nowy dom".

Pożegnanie Macieja Dowbora z Polsatem

"Maciek od dłuższego czasu czuł się niedoceniany przez stację, a sytuacji z pewnością nie pomogło też zwolnienie jego mamy. Narastała w nim frustracja. Szczególnie, że ani on, ani Joasia tak naprawdę nie potrzebują fuchy w telewizji, bo rozkręcili swoje social media, zainwestowali w nieruchomości, mają biznesy i współprace. No ale szkiełko uzależnia i czasem trudno się od niego oderwać. Czasem potrzebny jest zimny prysznic, który pomoże w podjęciu ostatecznej decyzji. A takim była dla Maćka informacja o tym, że - mimo przewijających się w mediach plotek - nie wzięto go pod uwagę do prowadzenia planowanego na jesień programu śniadaniowego" - mówiła Pudelkowi osoba z otoczenia Dowbora.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor idą do TVN

Pojawiły się plotki, że dziennikarz dołączy do "Pytania na śniadanie" i stworzy duet właśnie ze swoją mamą. "Fakt" informował natomiast, że dodatkowo będzie prowadził "The Voice of Poland".

Wygląda jednak na to, że prezenter nie doszedł do porozumienia z TVP, bo jak donosi "Super Express" - wkrótce dołączy do swojej żony, która otrzymała program w TVN o urządzaniu wnętrz i razem z nią poprowadzi "Dzień dobry TVN". Źródła Pudelka mówią o "gwiazdorskim kontrakcie". Śniadaniówka chce bowiem przyciągnąć nowych widzów, którzy odeszli od "Pytania na śniadanie" i poprawić wyniki, które - jak podają Wirtualnemedia.pl - w maju 2024 roku były gorsze w porównaniu do tego samego miesiąca z 2023 roku. Widownia zmalała o 10 tys. widzów. "PnŚ" w tym samym czasie straciło 111 tys. widzów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że na rynku pojawi się trzeci tego typu program - "Halo, tu Polsat".

