Katarzyna Dowbor od wielu lat jest obecna w polskim show-biznesie. Przez lata pracowała w TVP, potem przeszła do Polsatu. Gdy dyrektorem programowym stacji został Edward Miszczak, zwolnił ją z roli prowadzącej program "Nasz nowy dom". Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska.

Tak według Katarzyny Dowbor zmienił się polski show-biznes

Prezenterka długo nie była bezrobotna. Szybko znalazła pracę w stacji, w której zaczynała karierę, czyli w TVP. Od kilku miesięcy można oglądać ją jako prowadzącą "Pytanie na śniadanie". W rozmowie z Dziennik.pl Katarzyna Dowbor wspomniała, jak zmieniło się pojęcie "gwiazdy" przez ostatnie lata.

To było dawniej bardzo małe, wąskie grono osób. Między innymi prezenterów. To taki zawód, informacja dla młodych ludzi, że kiedyś był, teraz go nie ma. To byli też aktorzy z pierwszych stron gazet. W tej chwili doszły nam zawody, których kiedy ja zaczynałam, nie było. Influencerzy, blogerzy. Są znani, bo są znani. To się bardzo poszerzyło. Tych gwiazd na niebie się trochę porobiło - śmieje się Katarzyna Dowbor.

Ten aktor był idolem nastoletniej Katarzyny Dowbor

Zapytana o to, do kogo ona wzdychała będąc nastolatką, postanowiła zdradzić tajemnicę, o której nikt do tej pory, poza samym zainteresowanym nie wiedział.

Tu zdradzę tajemnicę, którą zainteresowanemu zdradziłam przed laty. Janka Englerta. To było mój idol. Kiedy poznaliśmy się osobiście i mu to wyznała,, to był zaskoczony. "Nie mówi mi tego" - krzyczał - wyznaje prezenterka w rozmowie z Dziennik.pl.

Za jaką rolę pokochała go szczególnie?

Wszystkie role były świetne, był moim idolem. Podkochiwałam się w nim jako mała dziewczynka - mówi Katarzyna Dowbor.

Syn prezenterki "Pytania na śniadanie" odszedł z Polsatu

Ostatnio głośno jest o synu prezenterki, czyli Macieju Dowborze. Prezenter, który podobnie jak jego mama przez kilka ostatnich lat pracował w Polsacie i prowadził m.in. program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" postanowił pożegnać się ze stacją. Czy znana mama doradzała mu, co powinien zrobić?

Mój syn jest dorosłym mężczyzną, dawno odpępionym, podejmuje swoje decyzje. W każdej jego decyzji jestem z nim, kocham go i będę stawała za nim murem- powiedziała Katarzyna Dowbor.

Czy Katarzyna Dowbor często wzrusza się na wizji?

W rozmowie z Dziennik.pl Katarzyna Dowbor wróciła także do jednej z ostatnich sytuacji w "Pytaniu na śniadanie". Prezenterka popłakała się podczas rozmowy na temat zwierząt. Czy często zdarza jej się wzruszać na wizji?

Miewam chwile słabości. Kiedyś dawno temu wzruszyłam się, gdy robiliśmy program o domach dziecka. Dzieci opowiedziały mi pewną tajemnicę, potem dostałam list, który odczytałam na wizji i usłyszałam od jednej z moich koleżanek, że jestem nieprofesjonalna, ale ja uważam, że wolę być nieprofesjonalna, ale wolę być człowiekiem, który ma swoje emocje i uczucia. Nie wstydzę się ich, uważam, że fajnie by było, gdybyśmy wszyscy potrafili pokazać swoje słabości, bo jesteśmy tylko ludźmi - wyjaśnia Katarzyna Dowbor w rozmowie z Dziennik.pl.