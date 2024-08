Edward Miszczak od przeszło dwóch lat jest dyrektorem programowym Polsatu. W ubiegłym tygodniu wraz z całym zespołem stacji i jego gwiazdami zaprezentował nową ramówkę stacji.

Już niebawem pracę w stacji rozpoczną Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jako jedna z trzech par prowadzących śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". Pojawi się także nowy program o szukaniu miłości "Moja mama, twój tata".

Edward Miszczak o sytuacji na świecie. "Nie wystarczy uciec"

Widzowie, co szczególnie poleca Edward Miszczak, będą mogli również obejrzeć format "Siły specjalne Polska".

To jest takie moje odkrycie na dzisiejszy czas, gdy newsy plują w naszym kierunku te informacje o Zatoce Perskiej, o Bliskim Wschodzie, o Iranie, czy naszym Wschodzie. Nie wystarczy uciec do Hiszpanii, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: "Co ja muszę zmienić w sobie, by przygotować się na ciężki czas?" - mówi Edward Miszczak w rozmowie z Dziennik.pl.

Jego zdaniem "jest tyle rzeczy do zmienienia w sobie". Jak wyznaje dyrektor programowy Polsatu on również postanowił zmierzyć się z jedną ze swoich słabości.

Czego postanowił nauczyć się dyrektor programowy Polsatu?

Ja postanowiłem po tym programie nauczyć się pływać, jestem już po pierwszej lekcji, bo ciągle nie umiałem. Zobaczyłem, ten program mi unaocznił, jak to jest niezbędne i potrzebne - wyznał w rozmowie z Dziennik.pl.

"Siły specjalne Polska" to format, w którym w wyjątkowej scenerii Dolnego Śląska, który zachwyca nie tylko pięknymi plenerami, ale także przyciąga niebezpiecznymi dzikimi miejscami, spotkają się ci, dla których w życiu najważniejsza jest adrenalina. W spektakularnych miejscach zmierzą się z najtrudniejszym testem świata - opartym na selekcji do sił specjalnych. Stare kopalnie, opuszczone magazyny, malowniczo położone mosty, a także mroczne podziemia staną się świadkami przełamywania ludzkich granic.

Osiemnastu wybranych rekrutów, pod przywództwem czterech byłych członków elitarnych jednostek, zostanie poddanych zadaniom, opartym na prawdziwych treningach sił specjalnych. Dotrą do swoich najgłębszych lęków, a także wykażą się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną. Dosięgną limitów ludzkiej psychiki i przekroczą własne granice wytrzymałości. A to wszystko po to, by stanąć twarzą w twarz ze swoim prawdziwym „ja”.