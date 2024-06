Wszystko zaczęło się, gdy popularny program "Kabaret na żywo" nagle zniknął z ramówki, a jego odcinki przestały być dostępne na platformie Polsat Box Go. Tłumaczono to wyborami parlamentarnymi. Artystom takie działania stacji nie spodobały się i zdecydowali się na zerwanie współpracy. Od tamtej pory kabaretów w Polsacie nie było.

Ostatnie miesiące przyniosły zmiany w relacjach między stacją a kabareciarzami. Jak mówił Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju, nowy prezes Polsatu zaprosił artystów na spotkanie i przeprosił za wcześniejsze błędy. W maju stacja udostępniła nagrania z "Rybnickiej Jesieni Kabaretowej", które wcześniej były wstrzymane.

Powrót kabaretów do Polsatu

Polsat wkrótce pokaże kabaret na żywo. Jak podają Wirtualne Media, stacja przeprowadzi transmisję z Festiwalu Kabaretu Koszalin.

"Tak, to prawda. Na pewno jest to program na żywo z Telewizją Polsat. Inaczej by to nie było możliwe" - potwierdziła w rozmowie z serwisem dyrektor organizacyjna festiwalu Grażyna Rykaczewska-Rusiecka.

Kto wystąpi na festiwalu?

Na festiwalu wystąpią między innymi Jerzy Kryszak, Jurki, Chyba, Rak, Koń Polski, Kabaret Małżeński, Zdolni i Skromni, Czesuaf oraz formacja multimedialna Fakty Autentyczne z Ewą Błachnio i Piotrem Gumulcem. Kabaret Moralnego Niepokoju i Kabaret Młodych Panów na imprezie nie zobaczymy.

Transmisja z Festiwalu Kabaretu Koszalin odbędzie się w sobotę 27 lipca na głównej antenie Polsatu. Początek wydarzenia o godz. 20:00. Czy to oznacza, że kabaret wraca na dobre do ramówki Polsatu?