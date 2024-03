Informacja o śmierci Krzysztofa Respondka obiegła media 22 grudnia 2023 roku. Okazało się, że aktor zmarł trzy dni po zawale serca.

Gdzie grał Krzysztof Respondek?

O jego śmierci napisał lider kabaretu Rak - Krzysztof Hanke. Znany także m.in. z serialu "Święta wojna".

Reklama

Odszedł mój przyjaciel - napisał na Facebooku.

Reklama

Respondek znany był nie tylko z satyrycznych występów. Widzowie mogli oglądać go w serialach "Barwy szczęścia", "Prawo Agaty", czy "Święta wojna". Do tego ostatniego śpiewał także piosenkę. W kabarecie zaczął występować od 1 stycznia 1999 roku.

Kilka miesięcy po śmierci Respondka, lider kabaretu Rak, poinformował, kto zastąpi zmarłego satyryka.

To on zajmie miejsce Krzysztofa Respondka w kabarecie Rak

No cóż… Dalej działamy. Krzysiu. Wspieraj nas - napisał Hanke.

Nową osobą w składzie kabaretu Rak będzie Andrzej Kozłowski. To aktor, który grał m.in. krakowskich teatrach Bagatela i Ludowym, a także Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Był również związany z Kabaretem pod Wyrwigroszem oraz zespołem Los Bomberos, wykonującym muzykę latynoską. Należał też do Grupy Rafała Kmity. Podobnie jak Respondek, występował w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".