Klaudiusz Sevković był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji "Big Brothera". Po zakończeniu reality-show zdobył popularność, którą starał się wykorzystywać. Prowadził własne programy, próbował swoich sił w polityce, był również gospodarzem audycji reklamowych w popularnych telezakupach.

Reklama

Klaudiusz z "Big Brothera" był gościem Wojewódzkiego

Podobnie, jak innych uczestników pierwszej edycji "Big Brothera" wiele osób kojarzy go do dziś. Ostatnio pojawił się na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego. Opowiedział w nim o swoim życiu. Okazuje się, że dzieci Klaudiusza, czyli córka Vanessa i syn Claudio-Tiger nie mieszkają w Polsce. On sam obecnie jest związany z Anią a jego poprzedni związek z Caroline nie przetrwał próby czasu.

Reklama

Ja mieszkam w Polsce, mój syn mieszka w Niemczech, a moja córka w Dubaju- mówił Klaudiusz.

A co robi w Dubaju? - dopytywał Wojewódzki.

Lata taką linią bardzo znaną. Ale tylko w business class, wiesz - powiedział Klaudiusz.

Ile za udział w "Big Brotherze" zarobił Klaudiusz Sevković?

W programie pojawił się także temat "Big Brothera". Prowadzący zapytał Sevkovica, ile zarobił na udziale w pierwszym polskim reality-show. Ten wyjaśnił, że była to jednorazowa wypłata i nie była wysoka.

Jestem teraz dużo droższy niż 23 lata temu. Kiedyś za drobne wchodziliśmy do programu - powiedział.

Wojewódzki zapytał go, czy za udział w "Big Brotherze" uczestnicy otrzymywali jakieś pieniądze.

Sevković wyjaśnił, że teraz może już mówić o stawkach.

Nie wiem, ja dostałem wtedy może dwa tysiące marek? Płacili ci taką walutą, jaką zarabiałeś, ja mieszkałem wtedy w Niemczech. To tak jak dzisiaj może 1500 euro - wyjaśnił.

No to niedużo - stwierdził Wojewódzki.

No, jak za 100 dni? 99 dni w programie - podsumował jego gość.