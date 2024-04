Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński to jedna z par prowadzących "Dzień dobry TVN". Program na żywo nie jest łatwym wyzwaniem, dlatego też często dochodzi do wpadek. Tak było we wtorkowy poranek.

Kłótnia w "Dzień dobry TVN"

Między Drzyzgą i Skórzyńskim doszło do kłótni.

Zawsze żałuję, że ten program nie zaczyna się jakoś tak minutę wcześniej, to byście zobaczyli rytuał Ewy - powiedział do widzów Skórzyński.

Ewa Drzyzga od razu zaczęła go stopować w dalszych wyznaniach.

Nie musisz wszystkiego mówić - stwierdziła.

Wymiana zdań na ten temat trwała dłuższą chwilę.

Krzysztof Skórzyński zdradził tajemnicę Ewy Drzyzgi

Po co to państwu, po co zawracać głowę, skoro jest taki piękny dzień - stwierdziła Ewa Drzyzga.

Krzysztof Skórzyński najwyraźniej nie dał się powstrzymać.

Ona po prostu dzwoni do swoich dzieci, by je obudzić do szkoły, to jest urocze. Jesteś cudowną mamą. Staszku, Ignacy pobudka! - zdradził tajemnicę koleżanki.

Ewie Drzyzdze najwyraźniej nie spodobało się to, co zrobił Krzysztof Skórzyński.

Jak się uprze... - skwitowała.