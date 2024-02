"Paulina Chylewska, ku wielkiemu zaskoczeniu przełożonych, postanowiła złożyć wypowiedzenie. Nasze źródło ustaliło, że postanowiła wrócić do Telewizji Polskiej" – podał "Super Express". Informator "SE" wskazuje, że Chylewska "będzie zajmować się sportem, z czego jest dobrze znana i za co kochają ją widzowie, ale ma też zostać jedną z głównych twarzy Jedynki".

Paulina Chylewska wraca z Polsatu do TVP

Po rozstaniu z TVP Chylewska związała się z Polsatem, gdzie również zajmowała się przede wszystkim sportem, m.in. prowadziła studio Ligi Mistrzów. Wzięła też udział w jednym z najpopularniejszych programów stacji - "Taniec z Gwiazdami".

Na początku lutego dziennikarka w rozmowie z portalem Plotek tak Paulina Chylewska mówiła o transferach z Polsatu do Telewizji Polskiej: "Jest mnóstwo ludzi, którzy tam wracają. Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i chyba każdy sam decyduje, dlaczego chce odejść. Mam duży sentyment do Telewizji Polskiej, zdecydowanie. Spędziłam tam ponad 20 lat. Ciężko nie mieć sentymentu. Z dużą uwagą obserwuję, co się tam dzieje. Zastanawiam się, jak to się dalej potoczy i połączy, ile będzie starego, ile nowego. Z ciekawością na to patrzę".

Paulina Chylewska w TVP pracowała w latach 1996-2017. W tym czasie prowadziła różne programy – m.in. "Rower Błażeja", poranny program "Kawa czy herbata" orz rozrywkowe "Dzień dobry, Polsko!". Przygotowywała także materiały sportowe dla "Wiadomości".

Z Pauliną Chylewską przejdzie do TVP Marcin Feddek?

Razem z Chylewską do TVP ma przejść jej mąż Marcin Feddek. Komentator sportowy został odsunięty od meczów na antenach Polsatu w grudniu 2023 roku. To rezultat jego słów wypowiedzianych podczas meczu Galatasaray Stambuł - Manchester United.

- Wracając do tej defensywy, to znalazłem takie komentarze i opinie, że w tym sezonie zespół Manchesteru United to gra w zasadzie, jak to ładnie ktoś ujął: w obronie ławką i trybunami, a cały atak ma porażenie mózgowe - wypalił wtedy Marcin Feddek.