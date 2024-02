Hunter Schafer zyskała sławę dzięki roli Jules w bijącym rekordy popularności serialu "Euforia". Zagrała też w filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". W środę media obiegła informacja o aresztowaniu aktorki w Nowym Jorku.

25-latka wraz z 50 innymi osobami wzięła udział w proteście organizacji Jewish Voice for Peace. Demonstracja odbyła się przed budynkiem Rockefeller Center 30 w Nowym Jorku, gdzie odbywały się nagrania do programu "Late Night With Seth Meyers", do którego zaproszono prezydenta USA, Joe Bidena. Celem manifestacji było zwrócenie uwagi głowy państwa na sytuację w Strefie Gazy.

Gwiazda "Euforii" w kajdankach

Internet obiegły już nagrania z manifestacji, na których widać m.in. Hunter Schafer. Uczestnicy demonstracji trzymali transparenty z napisami "Żydzi do Bidena: Przestańcie uzbrajać ludobójstwo" i "Trwałe zawieszenie broni", a także skandowali: "Nigdy więcej broni, nigdy więcej wojny, zawieszenia broni są warte walki". Protestujący, jak informowali, chcą, by prezydent Biden "przestał wspierać ludobójstwo przeprowadzane przez izraelski rząd na Palestyńczykach w Strefie Gazy".

Gwiazda "Euforii" miała na sobie koszulkę z napisem "Natychmiastowe zawieszenie broni". Na opublikowanych w sieci fotografiach widać moment, w którym 25-latka została zakuta w kajdanki i eskortowana przez policjanta. Według portalu TMZ oficjalnymi powodami zatrzymania było wtargnięcie na teren prywatny i zakłócanie porządku.