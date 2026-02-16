"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program Polsatu, który od kilku lat cieszy się sympatią widzów. Występujące w niej gwiazdy wcielają się w wylosowane za pomocą "grzybka" postaci.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zasady programu

W każdej edycji pojawia się ósemka uczestników. To zarówno aktorzy, jak też piosenkarze czy utalentowani muzycznie i tanecznie influencerzy. Najlepsi uczestnicy a dokładnie czwórka z największą liczbą punktów, przechodzi do finału. Walczą m.in. o Złotą Maskę. Zwycięzca przekazuje 100 tys. złotych na cel charytatywny.

Reklama

Znana reżyserka w "Twoja twarz Brzmi Znajomo"

Mimo, że nowa edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawi się na antenie dopiero jesienią 2026 roku, Polsat już ujawnia nazwiska uczestników. Wiadomo, że w show zobaczymy Idę Nowakowską oraz Rafała Brzozowskiego. Teraz do tego grona dołącza Maria Sadowska.

To obecnie znana i ceniona reżyserka. Na swoim koncie ma takie filmy jak

"Pokusa"

"Dzień kobiet"

"Sztuka kochania"

"Girls to Buy"

"Miłość na pierwszą stronę"

"Dziewczyny z Dubaju".

Kim jest Maria Sadowska?

Maria Sadowska to także wokalistka. Ma na swoim koncie wiele płyt m.in. "Marysia Sadowska", "Tribute to Komeda", "Demakijaż", "Spis treści", "Jazz na ulicach" czy "Początek nocy". Nowa uczestniczka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" była także trenerką w w programie "The Voice of Poland". Trzykrotnie doprowadziła swoich podopiecznych do zwycięstwa.