Przyjaciółki, odcinek 1 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 21:40 w Polsacie

Polsat rusza z nowym sezonem serialu "Przyjaciółki". W pierwszym odcinku do Warszawy przyjeżdża kuzynka Roberta, Gabi (Edyta Herbuś). Kobieta poszukuje swojej internetowej miłości, Kamila. Nie ukrywa, że dalekie jest jej wielkomiejskie życie w stolicy, a wsparcia szuka u Ingi (Małgorzata Socha). Czy Inga wyciągnie do zagubionej w Warszawie, ale barwnej wewnętrznie kobiety pomocną dłoń i wesprze ją na nowym etapie życie?

Zapraszam, to jest właśnie mój salon – oznajmia Inga. Wow, jakie piękne wnętrze, od razu widać, że stolica – zachwyca się Gabi. Dziękuję, no ale bez przesady, chcieliśmy po prostu, aby było tak… domowo – odpowiada Inga.

A to jest mój wspólnik, Dagmar. Tak, to jest Gabi, córka siostry ciotecznej wujka Roberta – przedstawia kobietę Inga. Stryjka – poprawia Ingę Gabi i dodaje: Tak, jesteśmy z Ingą spowinowacone przez Robercika.

Wow, niebezpiecznie brzmi jak rodzina– komentuje Dagmar. Tak, Gabi przyjechała spotkać miłość swojego życia – dodaje Inga. To gratuluję… – mówi Dagmar.

Przyjaciółki, nowy sezon. Kiedy emisja? Data i godzina

Kim okaże się tajemnicza miłość Gabi poznana w internecie? Czy kuzynka Roberta nawiąże z nim szczęśliwą relację, czy może przeżyje poważny zawód miłosny? Jaką rolę odegra w tej sytuacji Inga? Emisja 1 odcinka serialu "Przyjaciółki" odbędzie się 11 września br. o godz. 21:40 w stacji Polsat.

Nowe postaci w serialu "Przyjaciółki". Kto jest kim?

W 1. odcinku po raz pierwszy pojawią się nowe postaci: Gabi, kuzynka Roberta – w tej roli zobaczymy Edytę Herbuś, inwestor Skalski, zatrudniający Borysa (Piotr Stramowski) do realizacji swojej kosztownej inwestycji – postać inwestora zagra Michał Gadomski oraz Ewa Skalska, żona biznesmena, która już wcześniej… poznała Borysa. W rolę Ewy wcieli się Karolina Chapko.