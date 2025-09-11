Przyjaciółki, odcinek 1 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 21:40 w Polsacie

Polsat rusza z nowym sezonem serialu "Przyjaciółki". W pierwszym odcinku do Warszawy przyjeżdża kuzynka Roberta, Gabi (Edyta Herbuś). Kobieta poszukuje swojej internetowej miłości, Kamila. Nie ukrywa, że dalekie jest jej wielkomiejskie życie w stolicy, a wsparcia szuka u Ingi (Małgorzata Socha). Czy Inga wyciągnie do zagubionej w Warszawie, ale barwnej wewnętrznie kobiety pomocną dłoń i wesprze ją na nowym etapie życie?

Reklama

Zapraszam, to jest właśnie mój salon – oznajmia Inga. Wow, jakie piękne wnętrze, od razu widać, że stolica – zachwyca się Gabi. Dziękuję, no ale bez przesady, chcieliśmy po prostu, aby było tak… domowo – odpowiada Inga.

Przyjaciółki, ostatni odcinek. Inga nie chce mieć więcej dzieci. Jaka będzie reakcja Borysa?
Przyjaciółki, ostatni odcinek. Inga nie chce mieć więcej dzieci. Jaka będzie reakcja Borysa?

Zobacz również
Reklama

A to jest mój wspólnik, Dagmar. Tak, to jest Gabi, córka siostry ciotecznej wujka Roberta – przedstawia kobietę Inga. Stryjka – poprawia Ingę Gabi i dodaje: Tak, jesteśmy z Ingą spowinowacone przez Robercika.

Wow, niebezpiecznie brzmi jak rodzina– komentuje Dagmar. Tak, Gabi przyjechała spotkać miłość swojego życia – dodaje Inga. To gratuluję… – mówi Dagmar.

Przyjaciółki, nowy sezon. Kiedy emisja? Data i godzina

Kim okaże się tajemnicza miłość Gabi poznana w internecie? Czy kuzynka Roberta nawiąże z nim szczęśliwą relację, czy może przeżyje poważny zawód miłosny? Jaką rolę odegra w tej sytuacji Inga? Emisja 1 odcinka serialu "Przyjaciółki" odbędzie się 11 września br. o godz. 21:40 w stacji Polsat.

Nowe postaci w serialu "Przyjaciółki". Kto jest kim?

W 1. odcinku po raz pierwszy pojawią się nowe postaci: Gabi, kuzynka Roberta – w tej roli zobaczymy Edytę Herbuś, inwestor Skalski, zatrudniający Borysa (Piotr Stramowski) do realizacji swojej kosztownej inwestycji – postać inwestora zagra Michał Gadomski oraz Ewa Skalska, żona biznesmena, która już wcześniej… poznała Borysa. W rolę Ewy wcieli się Karolina Chapko.