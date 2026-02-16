Gościnią Mariusza Szczygła w „Rozmowach (nie)wygodnych” była Matylda Damięcka - rysowniczka, aktorka i wokalistka. Artystka opowiedziała o swojej twórczości i o inspiracjach. Odniosła się m.in. do krytyki jej rysunku „My Polaki, cebulaki”.

Matylda Damięcka: to nie jest tak, że uważam...

Rysunek „My Polaki, cebulaki” został opublikowany w mediach społecznościowych artystki i spotkał się z wielką krytyką środowisk prawicowych. Najczęściej ludzie projektują na autora coś, co jest wewnętrznym jakimś albo bólem, albo nieprzepracowaniem, albo głębokim poczuciem niesprawiedliwości - powiedziała Matylda Damięcka Mariuszowi Szczygłowi. Podkreśliła, że "ilustracja nie nosi znamion, absolutnie nie nosi znamion, nie jest podpisane: autor uważa, że…”. Jak podkreśliła, tym, co ją napędza, jest poczucie niesprawiedliwości wobec świata.

Reklama
Kazik przerwał milczenie. 'Napawa mnie przerażeniem'
Kazik przerwał milczenie. "Napawa mnie przerażeniem"

Zobacz również

Matylda Damięcka o przywarach

Ilustrują nas nasze przywry, przywary, mówię też o sobie, mówię o nas wszystkich. Niestety ci, którzy potem najgłośniej narzekają, nie chcą tego zobaczyć. Mają problem, żeby się skonfrontować z jakąś częścią siebie, która tak naprawdę nie jest naszą winą - opowiedziała rysowniczka, aktorka i wokalistka Matylda Damięcka..