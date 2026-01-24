"Taniec z Gwiazdami" to program, który cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Przez wiele lat emitowany był w TVN, od kilku sezonów program gości na antenie Polsatu.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Nowa a dokładnie 18. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się już niebawem. Polsat co tydzień ogłasza nazwiska kolejnych gwiazd, które pojawią się w show. Wiadomo już, że na tanecznym parkiecie pojawią się m.in.

Małgorzata Potocka

Emilia Komarnicka

Mateusz Pawłowski

Gamou Fall

Magdalena Boczarska

Piotr Kędzierski

Paulina Gałązka.

W "Halo tu Polsat" ogłoszono, że do tego grona dołączy Kamil Nożyński. Aktora i rapera widzowie stacji, która pokaże "Taniec z Gwiazdami" mogli oglądać w ostatnim sezonie serialu "Przyjaciółki".

Pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". W czym grał raper?

Kamil Nożyński to aktor i raper. Karierę rozpoczynał jako wokalista warszawskiego zespołu Dixon37. Grupa wydała trzy albumy, które pokryły się złotem. Nożyński na koncie ma także solowy album "Krok w chmurach" oraz single pod tytułem "Cyberreal" oraz "LC500".

W 2018 roku Kamil Nożyński zagrał główną rolę w serialu "Ślepnąc od świateł". Wcielił się w postać Kuby Niteckiego. Jego gra aktorska została doceniona zarówno przez widzów, jak też krytyków. Widzowie Polsatu mogli zobaczyć go w ostatnim sezonie serialu "Przyjaciółki". Grał również w serialu "Profilerka".

Prywatne życie Kamila Nożyńskiego. Co o nim wiadomo?

Kamil Nożyński urodził się 22 września 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Aktor i raper znany jest również od pseudonimem Saful. Prywatnie jest ojcem dwóch synów. Od czasu do czasu pokazuje jak spędza z nimi czas na swoim Instagramie. Jego wieloletnią partnerką jest Monika.

W 2022 roku pojawiły się pogłoski, że Kamil Nożyński jest po rozwodzie. Pojawiły się one, gdy odpisał na jeden z komentarzy w sieci. Internauta stwierdził, że występ w teledysku Dody to "rozwodowy klip". Kamil Nożyński odpisał wówczas "Nie dla mnie, ja już po!". Nie potwierdził tych doniesień w rozmowie z mediami.