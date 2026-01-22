"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Przez wiele lat emitowany był w TVN, po dłuższej przerwie pojawił się na antenie Polsatu.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Już w marcu widzowie zobaczą 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Polsat powoli ogłasza nazwiska kolejnych gwiazd, które pojawią się w show. Wiadomo już, że na tanecznym parkiecie pojawią się m.in.

Reklama

Małgorzata Potocka

Mateusz Pawłowski

Gamou Fall

Magdalena Boczarska

Piotr Kędzierski

Emilia Komarnicka

Do tego grona dołączy również Paulina Gałązka. Informację o tym, że widzowie zobaczą ją w "Tańcu z Gwiazdami" ogłosiła redakcja "Halo, tu Polsat".

Pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". W czym gra aktorka?

Paulina Gałązka to aktorka, która widzowie poznali, gdy grała w serialu "Pierwsza miłość". Od 2013 roku występuje na deskach Teatru Ateneum. W 2023 roku można było usłyszeć ją jako głos głównej bohaterki w filmie "Barbie". Można ją od pewnego czasu oglądać w popularnym serialu "Na dobre i na złe".

Z kim prywatnie związana jest Paulina Gałązka?

Paulina Gałązka prywatnie od ponad 10 lat związana jest z norweskim reżyserem Sindre Sandemo. Ślub wzięli w czerwcu 2016 roku. Poznała go, bo wynajmowała od niego mieszkanie. Raz nie miałam jak zapłacić za czynsz i... tak to się zaczęło - opowiadała.

Paulina Gałązka nie dzieli się zbytnio swoim życiem prywatnym. Chronię moje życie prywatne. Widzę na przykładzie znajomych, jakie to ma negatywne konsekwencje, jak media zaczynają się interesować ich prywatnymi sprawami. Mówiąc publicznie o swojej relacji, dajesz przyzwolenie na to zainteresowanie - mówiła w "Dzień dobry TVN".