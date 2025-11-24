Finał 14. edycji "MasterChefa" był pełen emocji, a finalistki ugotowali fantastyczne dania. Wszystko to działo się w hiszpańskim Sotogrande, tuż nad brzegiem morza. Wiktoria Nawara, studentka ekonomii, pokonała Sylwię Skłodowską, pilotkę śmigłowca.

Na co Wiktoria Nawara wyda pieniądze?

Wiktoria Nawara 24-latka zdobyła złotą statuetkę i 250 tys. zł. Wyda też swoją książkę kucharską. "Wygrane pieniądze chcę w całości przeznaczyć na mój rozwój, szkołę i staże, bo mam zamiar zostać kiedyś szefem kuchni. A to wszystko jednak trochę kosztuje, bo muszę się utrzymać w danym mieście, gdzie będę miała staże, które chciałabym zrobić we Francji, gdzie nie jest tanio, a także we Włoszech" - powiedziała Wiktoria Nawara "Faktowi".

Reklama

To ugotowały finalistki "MasterChefa"

Na przystawki obie kucharki zdecydowały się użyć krewetek carabineros. Sylwia stworzyła eleganckie carpaccio z dodatkiem mleka pistacjowego, pachnotki, kawioru i perfum z yuzu, z intensywnym dressingiem z głów krewetek. Wiktoria natomiast postawiła na gazpacho malinowe z marynowanymi owocami, grillowaną krewetką i emulsją z głów carabineros. Jurorzy docenili wyrazistość obu dań, nie wskazując jednoznacznego zwycięzcy tej rundy.

Reklama

Teraz pora na dania główne. Sylwia podała pargo z purée z pietruszki z białym miso, fenkułem w occie sherry i cytrusowym beurre blanc. Wiktoria przygotowała idealnie przyrządzoną doradę z purée migdałowym, sosem beurre blanc z chorizo oraz piklowanymi winogronami. Szczególne uznanie otrzymała właśnie dorada - jej perfekcyjne przygotowanie jurorzy podkreślali kilkukrotnie. Na deser Sylwia podała canelé de Bordeaux z sosem z opuncji figowej, czekolady i ananasa oraz pianką z mleka i sera owczego. Wiktoria zaserwowała flan z bobem tonka, likierem pomarańczowym, migdałami w solonym karmelu i opalaną pomarańczą.

Reakcje internautów

"Sylwia powinna wygrać za całokształt. No cóż, dla mnie jest wygrana"; "Gratuluję, choć kibicowałam Sylwii i to ona dla mnie jest wygraną"; "Zawiedziona jestem, bo całą edycję Sylwia dużo lepiej gotowała"; "Podała surowe danie i wygrała. Nie fair, ulubienica Madzi. Program ustawiony" - ubolewali fani Sylwii. Z kolei fani Wiktorii bardzo się cieszyli: "Gratulacje! Idź w te gary i daj ludziom kulinarne szczęście"; "Naprawdę przyjemnie się oglądało, wielkie gratulacje. Cały sezon trzymałam kciuki. Jesteś wyjątkowa!"; "Gratulacje! Trzymałam za ciebie kciuki od samego początku", "Faworytka od początku! Megaaaa!".