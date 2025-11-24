Teleturniej "Familiada" cieszy się od lat uznaniem widzów. W najnowszym odcinku udział w nim brały dwie drużyny - Animatorów i Kolorowanek.

Wpadka w "Familiadzie". Co odpowiedział uczestnik?

Do finałowej rundy weszła pierwsza drużyna. Jedno z pytań, jakie finaliście zadał Karol Strasburger, dotyczyło gór. Prowadzący poprosił o wymienienie tych, które leżą w Europie. Uczestnik ku zaskoczeniu wszystkich odpowiedział, że to "Kilimandżaro". Góra ta jest najwyższą górą, ale nie Europy, tylko Afryki. Odpowiedź nie została zaliczona i oceniono ją na 0 punktów.

Wpadka w "Familiadzie". Czy udało się wygrać finał?

Drugi uczestnik finału odpowiadając na to pytanie, wymienił Tatry. Otrzymał 16 pkt, ale to nie wystarczyło, by zdobyć wymagane 200. Wpadka uczestnika "Familiady" nie przeszła bez echa. W mediach społecznościowych zawrzało.

Internauci komentują wpadkę w "Familiadzie". Co skrytykowali?

Niektórzy od razy skrytykowali uczestnika "Familiady" za brak wiedzy, inni zwrócili uwagę, że finał teleturnieju to presja czasu i stres, więc o wpadkę nie jest trudno. "Duży stres" - pisali. Skrytykowana została także niska punktacja odpowiedzi drugiego finalisty. "Też bym odpowiedział Tatry, ale dziwne, że było tak mało punktów" - stwierdził jeden z internautów.