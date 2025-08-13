Serialowe hity sprzed dekad wracają do łask. Zapowiadany jest powrót "Rancza". A teraz kolejna niespodzianka. Cezary Pazura ujawnił, że istnieje pomysł na reaktywację kultowego "13 posterunku", który bawił Polaków pod koniec lat 90. Do tej pory powstały dwie serie "13 posterunku" w reżyserii Macieja Ślesickiego. Pierwsza emitowana byłą od 24 grudnia 1997 do 1 grudnia 1998 przez Canal+, a druga - 1999-2000.

Pomysły na reaktywację "13 posterunku"

Cezary Pazura, w rozmowie z Karoliną "Nieuczesaną" Brodnicką transmitowanej na Twitchu, został zapytany, czy po ponad dwóch dekadach przerwy mógłby ponownie wcielić się w posterunkowego Cezarego. "Dzisiaj już bym fizycznie nie dał rady zagrać tego, co wtedy grałem, bo to była prawie szkoła cyrkowa" - powiedział aktor. "Ale zdradzę tajemnicę, że jest pomysł, żeby reaktywować »13 posterunek«. Musi się zgodzić Maciej Ślesicki, ale prawa do tego serialu są już w jednych rękach" - dodał Cezary Pazura.

Reklama

Posterunkowy Czarek awansuje

W ewentualnej nowej odsłonie "13 posterunku" Cezary Pazura miałby wcielić się w komendanta, zastępując w tej roli zmarłego w 2005 r. Marka Perepeczkę. Natomiast jego dawną postać przejąłby ktoś zupełnie nowy. "Musi przyjść jakiś wariat na posterunek. Takiego wariata wśród młodych aktorów trzeba wycastingować" - stwierdził aktor.