Małgorzata Rozenek zaczynała karierę w 2012 roku od programu "Perfekcyjna pani domu" i dziś jest jedną z czołowych polskich celebrytek. Jesienią na antenie TVN zadebiutuje jej nowy program "Bez kompleksów". Uczestniczki programu pod okiem specjalistów i chirurgów będą przechodzić metamorfozy dzięki medycynie estetycznej oraz chirurgii plastycznej. W wywiadzie dla Plotka szefowa TVN Lidia Kazen powiedziała, że Małgorzata Rozenek jest wręcz stworzona, by prowadzić ten show.

"Sama przeszła wiele operacji"

"Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze. Ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany" - stwierdziła Lidia Kazen.

"Gośka robi, co chce"

Dorota Szelągowska, gwiazda TVN, została zapytana w rozmowie z Jastrząb Post o to, jak ocenia metamorfozy Małgorzaty Rozenek. Prowadząca takie programy jak "Dorota Was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej" nie wahała się z odpowiedzią. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Gośka wygląda po prostu świetnie, robi co chce, płaci za to i jest z tym szczęśliwa. I nie oszukuje nikogo. Jeżeli ktoś robi pewne rzeczy, a następnie idzie i mówi: "Słuchajcie, dzięki takiemu suplementowi to się wydarzyło", to to jest szkodliwe. To jest absolutnie rzecz, którą należy piętnować, bo to jest kłamstwo. Natomiast jeżeli komuś podoba się w jaki sposób wygląda i robi sobie zabiegi, mi to nic nie robi - powiedziała Dorota Szelągowska.