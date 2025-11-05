Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niedawno zakończyli swoją przygodę z programem "Taniec z gwiazdami". We wtorek zapowiedzieli, że przygotowali spektakl "Siedem". Ostatnio mówi się też o rozwodzie Agnieszki Kaczorowskiej z Maciejem Pelą - wyrok ma zapaść 17 listopada.

Maciej Rogacewicz o "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tuż po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" zrezygnowali z udziału w programie satyrycznym "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". Kabareciarze w programie żartowali sobie mocno z nieobecnych. Brat aktora, Maciej Rogacewicz postanowił skomentować sytuację w mediach społecznościowych. "To świetny ruch. Popieram, bo trzeba być profesjonalnym" - napisał.

Reakcja Agnieszki Kaczorowskiej na wpis Macieja Rogacewicza

W rozmowie z "Twoim Imperium" Maciej Rogacewicz zdradził, że Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się go zablokować w mediach społecznościowych. Chociaż niczego nie skomentowałem na profilu Agnieszki Kaczorowskiej ani nie oglądałem jej "storek", to już mnie zablokowała" - powiedział. Powody tej decyzji pozostają niejasne, jednak gest ten wzbudził spore zainteresowanie wśród fanów pary.