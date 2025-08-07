Nowy sezon "Tańca z gwiazdami" budzi wiele emocji. Na parkiecie zobaczymy m.in. dwóch aktorów będących w trakcie rozwodów - Maurycego Popiela i Michała Czerneckiego, a także Marcina Rogacewicza, który zatańczy z Agnieszką Kaczorowską, z którą widywany jest również prywatnie. Z kolei Katarzyna Zillmann stworzy parę z Janją Lesar. Panie tym samym przejdą do historii, tworząc pierwszy kobiecy duet w polskiej edycji show. W "Tańcu z gwiazdami" wystąpią także Influencer Mikołaj Bagiński, dziennikarz Aleksander Sikora, projektantka Ewa Minge, oraz aktorki - Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Wiktoria Gorodeckaja oraz piosenkarka Lanberry.

Tomasz Karolak długo kuszony

Sporym zaskoczeniem dla wielu jest udział Tomasza Karolaka w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazdor przez długie lata odrzucał propozycje ze strony produkcji, jednak w tym roku w końcu się zdecydował. Według ustaleń Pudelka aktor podchodzi do udziału bardzo poważnie - rozpoczął treningi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ nie chce stać się obiektem kpin. " Tomek przeżywa teraz dobry, energetyczny i progresywny okres, dlatego zdecydował się przyjąć propozycję udziału w show. Dodatkowo, jedna z produkcji, w której miał wziąć udział, została przeniesiona na przyszły rok, co stworzyło przestrzeń na ten format - powiedziała serwisowi Pudelek osoba z otoczenia aktora.

"Nie chce wyjść na błazna przed całą Polską"

"Tomek ćwiczy już od kilku tygodni i naprawdę się przykłada. Od początku mówił, że chce wypaść jak najlepiej i absolutnie nie chce wyjść na błazna przed całą Polską. Traktuje ten udział bardzo poważnie - widać to po jego podejściu, a nawet po efektach: już schudł, a zapowiada, że to jeszcze nie koniec" - dodała osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami", cytowana przez Pudelka.

Gwiazdorski kontrakt Tomasza Karolaka w "Tańcu z gwiazdami"

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Tomaszowi Karolakowi udało się wynegocjować gwiazdorskie wynagrodzenie. "Negocjacje były trudne, ale zakończyły się sukcesem. Tomek wynegocjował najwyższą stawkę spośród wszystkich uczestników - za odcinek otrzyma około 20 tysięcy złotych. Jeśli dotrze do finału i wygra program, otrzyma Kryształową Kulę i 100 tys. złotych. Do tego dochodzi 200 tys. złotych za dziesięć odcinków. Łącznie może więc wzbogacić się o 300 tys. zł" - powiedział informator Pudelka.

Tyle dostawała Katarzyna Figura

Wcześniej na podobną kwotę mogła liczyć m.in. Grażyna Szapołowska. To jednak niewiele w porównaniu z Katarzyną Figurą - za jeden odcinek miała otrzymywać aż 50 tysięcy złotych! Trzeba jednak dodać, że było to w 2008 roku, kiedy stawki za udział w tego typu show były znacznie wyższe. Aktorka, odpadając w trzecim odcinku, zarobiła łącznie 150 tysięcy złotych.