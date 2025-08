Małgorzata Tomaszewska była gwiazdą TVP. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie". Gdy do programu przyszła nowa szefowa, Kinga Dobrzyńska, Tomaszewska straciła pracę. Teraz lubiana przez widzów dziennikarka dołączyła do zespołu, który przygotowuje "Dzień dobry TVN".

Małgorzata Tomaszewska - mama dwójki dzieci

Małgorzata Tomaszewska wychowuje dwoje dzieci. To 8-letni synek Enzo oraz córeczka Laura, która urodziła się na początku 2024 r. Popularna dziennikarka w tym roku spędza mnóstwo czasu nad polskim morzem w ramach nagrań do corocznego cyklu "Projekt Plaża". Poza weekendowymi wejściami antenowymi znalazła czas, by również w tygodniu nacieszyć się bliskością morza. Jak widać na opublikowanych przez nią zdjęciach, doskonale bawiła się ze swoimi pociechami.

Rodzinne zdjęcie znad morza

Małgorzata Tomaszewska pokazała też zdjęcie z Robertem, o którym niewiele wiadomo tym, że jest ojcem 1,5-rocznej Laury. Zastosowała sprytny zabieg, używając efektu rozmazania na ich wspólnych fotografiach. Tym samym nie wymuszała na narzeczonym i córce ustawiania się tyłem do obiektywu, co niektóre gwiazdy mają wręcz opanowane do perfekcji.