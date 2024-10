Agnieszka Kaczorowska jest zawodową tancerką, gra od lat Bożenkę w "Klanie" i jest influencerką. Przez ostatnie w sieci głośno jest o jej rozstaniu z mężem, Maciejem Pelą. Na początku października zaczęto mówić, że ich małżeństwo się rozpadło. Oni na ten temat milczą jak zaklęci.

Gwiazda "Klanu" nie wyhamowała swojej działalności, pojawia się na eventach i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska przy okazji instagramowej reklamy kosmetyków, podzieliła się refleksjami dotyczącymi rodziny.

"Doceniając promienie słońca"

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim profilu zdjęcie, które zostało wykonane podczas jesiennej sesji zdjęciowej. Celebrytka przyznała, że "doceniając promienie słońca", złapała wiele pięknych momentów podczas minionego weekendu. Refleksyjny wpis skłonił internautów do komentowanie. Pojawiły się też te gorzkie. Jedna z internautek stwierdziła, że Agnieszka Kaczorowska straciła na wiarygodności.

Prawdziwe czy udawane?

"Piękne przemyślenia i refleksje. Zresztą jak zwykle na tym profilu. Jednak czy prawdziwe, czy tylko udawane? Co naprawdę myślisz, uważasz i lubisz? Kiedy my, obserwatorzy, będziemy mogli zaufać, że to, co pokazujesz, to prawda?" - napisała internautka.

"Zawsze prawda. I zawsze to fragment"

Kaczorowska nie zostawiła tych pytań bez odpowiedzi. "Zawsze prawda. I zawsze to fragment. Fragment myśli. Fragment życia. Fragment rzeczywistości. Fragment emocji. Zawsze w zgodzie ze sobą i prawdą. Pozdrawiam" - odpowiedziała krótko.