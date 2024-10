Agnieszka Chylińska karierę zaczęła w latach 90. jako wokalistka zespołu O.N.A. Teraz rozwija karierę solową, nagrywa płyty i intensywnie koncertuje - w Polsce i za granicą. Agnieszka Chylińska pisze też felietony i książki dla dzieci. Jest również jurorką w "Mam Talent!".

Reklama

Pracowite obchody 30-lecia

Z okazji 30-lecia swojej pracy na estradzie Agnieszka Chylińska pojechała w trasę koncertową pt. "Kiedyś do Ciebie wrócę". "Śpiewanie, które miało być tylko prywatną ucieczką od trosk nastolatki stało się sensem i drogą. Najpiękniejsza przygoda mojego życia, choć niepozbawiona smaku łez i chwil zwątpienia, nadała rytm każdej chwili. Jestem szczęśliwa i spełniona. Mam genialną publiczność i mnóstwo życzliwych ludzi wokół siebie. Trasa 30-lecia to dla mnie święto i moja osobista nagroda za mój upór, czasem wbrew wszystkim i wszystkiemu, by móc po prostu śpiewać dla ludzi najlepiej jak potrafię" - tak zapowiadała tę serię koncertów Agnieszka Chylińska. Potem długa była Letnia Diamentowa Trasa.

Reklama

Agnieszka Chylińska opublikowała na swoich profilach w mediach społecznościowych post , w którym podziękowała fanom za minione miesiące. Napisała też, że planuje zrobić sobie przerwę przed kolejnymi wyzwaniami. Powrót gwiazdy ma nastąpić dopiero wiosną.

"Do zobaczenia na wiosnę"

"Kochani sympatycy mojej twórczości. Dziękuję wam za ten rok. Za waszą obecność na trasie 30-lecia i Diamentowej Letniej Trasie, ale też wszędzie tam, gdzie występowałam wraz z zespołem dla was. Czas na nabranie sił przed kolejnymi wydarzeniami. I tymi muzycznymi i tymi telewizyjnymi. Ściskam was. Życzcie mi teraz udanego wypoczynku i świętego spokoju. Do zobaczenia na wiosnę. Wasza Aga" - napisała Agnieszka Chylińska.