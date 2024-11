Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem przez sześć lat. Ślub postanowili wziąć po trzech miesiącach znajomości. Owocem ich związku są dwie córki.

Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz oficjalnie o rozstaniu z Maciejem Pelą

Kilka tygodni temu media obiegła informacja o tym, że para postanowiła się rozstać. Agnieszka Kaczorowska znana jako Bożenka z serialu "Klan" już we wtorek będzie gościem w show Kuby Wojewódzkiego. Zanim jednak widzowie będą mogli obejrzeć cały odcinek, showman TVN-u opublikował w sieci fragment programu, który wyemitowany zostanie 5 listopada.

Z zamieszczonego w sieci nagrania wynika, że Wojewódzki zapytał Kaczorowską o rozstanie z Pelą. Ta potwierdziła, że się rozstali.Tak, rozstaliśmy się. Natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów. Natomiast nie jest to pomocne, ponieważ całą sytuacja wymaga bardzo dużo spokoju, przede wszystkim ze względu na nasze dziewczynki, które są małe i które bardzo kochamy. I które potrzebują teraz właśnie tego wsparcia i takiego spokoju rodzinnego. I tak naprawdę wszystkie moje działania teraz są ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne i żeby to wszystko tak dobrze poukładać, żeby po prostu było dobrze. I wierzę, że tak się da - mówi na nagraniu Agnieszka Kaczorowska.

Maciej Pela skomentował post Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki skomplementował Pelę, wspominając o ich spotkania na wakacjach w Grecji. W komentarzach, które internauci zamieścili pod postem z nagraniem, pojawił się także wpis Macieja Peli. Drogi Panie @kuba_wojewodzki_official . Bardzo dziękuję za przemiłe słowa. Zapamiętałem Pana jako normalnego faceta, bardzo uprzejmego i błyskotliwego. Myślę, że tak jak Agnieszka miała szansę wypowiedzi medialnej w Pana programie, tak jak skorzystam z prawa głosu i wtedy z przyjemnością zwiążę się taką umową. Serdeczności - napisał już prawie były mąż Kaczorowskiej.