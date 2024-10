Początek października przyniósł informacje o rozstaniach kilku par znanych z polskiego show-biznesu. Bardzo zaskakując są wieści o rozpadzie sześcioletniego małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak informował Pudelek, w ich relacji nie działo się najlepiej co najmniej od września. Oboje konsekwentnie unikają teraz komentarzy.

Agnieszka Kaczorowska - posty bez męża

Agnieszka Kaczorowska udostępniła za to na Instagramie nagranie ze wspólnie spędzonego czasu z córeczkami. Nie zabrakło również wymownego podpisu. "Moje wszystko. Moje dwa cuda. Lubię jesień. Choć bywa deszczowa i pochmurna, tak bywa też słoneczna i przyjemna. Celebruję w życiu te słoneczne chwile" - napisała pod wideo z parku.

Aluzje Macieja Peli?

Teraz jej mąż udostępnił jednak utwór, który może nawiązywać do jego małżeństwa. Co jeśli wszystko to kłamstwo?/ Wszystko co mówią to kłamstwo?/ Kiedyś wierzyłem w to kłamstwo/ Dzisiaj już widzę to kłamstwo -brzmi fragment "Miraż" KęKę.