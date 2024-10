Agnieszka Kaczorowska zdobyła popularność dzięki roli Bożenki w serialu „Klan”, którą gra od 25 lat. Równolegle z karierą telewizyjną, 31-letnia aktorka intensywnie rozwijała swoje umiejętności taneczne. Ma najwyższą, międzynarodową klasę taneczną "S" w stylach latynoamerykańskim i standardowym. W latach 2014-2018 występowała jako trenerka w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie wraz z aktorem Krzysztofem Wieszczkiem zdobyła Kryształową Kulę.

Historia małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska poznała swojego męża, również tancerza, w 2017 roku. Rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Mają dwie córki - 5-letnią Emilię i 3-letnią Gabrielę. Kaczorowska jest też influencerką i dynamicznie prowadzi swoje konto na Instagramie. Opowiada o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Agnieszka Kaczorowska na Instagramie chwaliła się swoim szczęściem małżeńskim, publikuje też wiele treści parentingowych. Do tej pory wydawało się, że małżonkowie stoją za sobą murem.

Informacja o rozstaniu

Pudelek dotarł do informacji, że we wrześniu Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela postanowili się rozstać. Miała to potwierdzić osoba z bliskiego otoczenia pary. Pudelek skontaktował się zarówno z Agnieszką Kaczorowską, jak i Maciejem Pelą. Gwiazda "Klanu" oświadczyła, że nie będzie tego komentować. W podobnym tonie wypowiedział się także jej mąż, który stwierdził, że nie chce rozmawiać o swojej sytuacji rodzinnej. Żadne z nich nie zdementowało informacji o ich rozstaniu.