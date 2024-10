Nic tak nie porusza fanów, jak informacje o miłosnych perypetiach ich idoli. Teraz Doda i Dariusz Pachut znaleźli się w centrum uwagi. Od dłuższego czasu krążyły pogłoski o ich rozstaniu, a teraz sam sportowiec potwierdził te doniesienia w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Dariusz Pachut o zakończeniu związku

"Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. To, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - napisał Dariusz Pachut.

Co na to Doda?

Doda po oświadczeniu byłego już ukochanego milczała. Teraz opublikowała post na InstaStories. Odniosła się do słów Pachuta? Artystka z uśmiechem zapowiada pewną niespodziankę. Jejku, chyba jutro będę mogła Wam powiedzieć coś naprawdę wspaniałego, ekscytującego, na co bardzo, bardzo długo czekałam i finalnie też Wy. Mam nadzieję, że się to jutro zdarzy, także trzymajcie kciuki - ogłosiła.