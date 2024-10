Wieść o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem obiegła media w ubiegłym tygodniu. Obydwoje nie odnieśli się oficjalnie do tych doniesień. Na razie z niektórych wysyłanych przez nich sygnałów można się domyślać, że to może być prawda. Świadczyć o tym może to, co zrobił właśnie Maciej Pela.