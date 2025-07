Gwiazdy na Stadionie Śląskim

W sobotę o godz. 20:00 na Promenadzie Superauto.pl Stadionu Śląskiego wystąpią: Michał Szpak, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Zakopower, Pectus, Kombii, Michał Wiśniewski, a także Martyna Majchrzak, Joanna Jakubas, Mike & Laurent, Sonia Maselik, Tymek i Velvet. Wydarzenie poprowadzą dobrze znani widzom i słuchaczom: Marta Surnik, Grzegorz Dobek i Robert El Gendy z Telewizji Polskiej oraz Urszula Kaczyńska z Polskiego Radia.

Gdzie i o której można obejrzeć trzeci koncert z cyklu "Lato z Radiem i Telewizją Polską"?

Transmisja koncertu zacznie się 19 lipca od godz. 20:00 w TVP2. Będzie go można zobaczyć także na stronie TVP VOD. To jednak nie wszystko – atrakcje dla całych rodzin zaplanowano już od samego rana. „Pytanie na śniadanie" zaprasza do swojego plenerowego studia, TVP Info na wydanie programu „Polska na tak", natomiast Polskie Radio na plenerowe wydanie audycji „Lato z Radiem", a także na edukacyjny piknik „Ale kosmos!" i międzypokoleniową potańcówkę.