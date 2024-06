Edyta Górniak w tym roku świętuje 30-lecie występu na Eurowizji. Zajęła wtedy drugie miejsce. Jak do tej pory to najlepszy wynik polskiego reprezentanta podczas tego konkursu piosenki. Z okazji jubileuszu artystka udzieliła kilku wywiadów, w których opowiedziała, jak wspomina ten ważny dla siebie, a także fanów Eurowizji moment.

Edyta Górniak niedługo wypuści nowy singiel pt. "I Remember", co powinno bardzo ucieszyć jej fanów. Artystka zapowiada też, że w najbliższych miesiącach ukaże się jej autobiografia.

Prawda o Edycie Górniak

Jest to taki rok jubileuszowy, że postanowiłam to świętować na różne sposoby. Będzie to dosyć ważny moment mojego życia, dlatego że zawsze starałam się być osobą łagodną. Wydaje mi się, że jestem z natury, poza moim wyborem filozoficznym życia, żeby jednak patrzeć na wszystko z sercem, ale jest kilka historii przekłamanych i myślę, że warto, by ludzie poznali prawdziwą historię Edyty Górniak- zapowiadała diwa w rozmowie z radiową Jedynką.

Edyta Gorniak o mężczyznach

Czas, by wiele historii na mój temat "odkłamać". Celem książki nie jest nikogo przestraszyć. Jest to raczej niełatwa podróż w przeszłość. Jeśli ktoś zapisał się w moim życiu jako kat, czy oprawca, to sam przecież wybrał rolę w tej historii - powiedziała Górniak.

Faktem jest, że przez mężczyzn zrezygnowałam z kilku ważnych momentów w moim życiu. Chociażby z kariery międzynarodowej. Ale zrezygnowałam także z małżeństwa, z partnerstwa i z managerów. Znam jednak osobiście kilku tak wyjątkowych, że mam dowód na to, że wspaniali faceci istnieją. Jedynie nie każda z nas ma szczęście. A jeśli chodzi o wewnętrzną siłę, źródeł mam kilka - powiedziała Edyta Górniak Onetowi.