Edyta Górniak prezentuje kontrowersyjne opinie na temat np. Halloween, szczepionek i wmyślonego, jej zdaniem, wirusa COVID-19 czy kosmitów. Na Zlocie Wolnych Ludzi w Torzymiu twierdziła np., że wśród nas żyją istoty bez duszy, takie jak reptilianinie.

W październiku 2022 r. Edyta Górniak wyznała z kolei, że jej dusza na Ziemi ma... cztery tysiące lat mierząc czasem linearnym.

Teraz piosenkarka podzieliła się z fanami refleksjami na temat kondycji społecznej i zmian, jakie zachodzą w świecie. Zastanawiała się, ile jeszcze dobrego czasu na Ziemi nam zostało.

Ile nam jeszcze czasu zostało wg Edyty Górniak?

"Zastanawiam się ile zostało nam jeszcze normalności w codziennym życiu. ile zostało nam czasu na decyzje i deklaracje wobec siebie prawdziwych. tych prawdziwych jakimi byliśmy, zanim nas zdeformowano. Trudno nie poddać się zasadzkom, kiedy jest ich wystarczająco wiele. Czy znajdziemy wszyscy odwagę wrócić do prawdziwych siebie i porzucić to, co nam narzucono ? .. najlepiej udaje nam się stawać przeciwko sobie. Tego nauczyliśmy się najlepiej" - napisała Edyta Górniak.

Pod jej postem, do którego załączono nastrojowy filmik, posypały się komentarze. Zostało nam 8 lat, jeśli wiesz Edzia o co chodzi napisała jedna z jej fanek. Edyta Górniak jej odpowiedziała: "Lub 6..." i dodała emotikonkę białego serca i gołębia.