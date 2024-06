Trwa trasa koncertowa Taylor Swift zatytułowana "The Eras Tour". Gwiazda zawita też niedługo do Warszawy. Właśnie występowała w Wielkiej Brytanii.

W piątek 21 czerwca Taylor Swift rozpoczęła trzydniowy set koncertowy na słynnym Stadionie Wembley. Przyszły tłumy jej fanów. Wśród nich byli przedstawiciele rodziny królewskiej.

Urodzinowa zabawa

Na piątkowym koncercie Taylor Swift pojawił się książę William razem z dziećmi. Towarzyszyli mu książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak świetnie się bawili. Nagranie, na którym książę William tańczy do piosenki "Shake It Off" podbija sieć.

Warto wspomnieć, że 21 czerwca książę Walii obchodził swoje 42. urodziny.

Na backstage’u doszło też do spotkania księcia Williama i jego dzieci z Taylor Swift. Na zdjęciu, które artystka zamieściła w sieci, wyraźnie widać, że zarówno ona, jak i członkowie rodziny królewskiej są podekscytowani.

Iga Świątek też lubi Taylor Swift

Fanką Taylor Swift jest też Iga Świątek. Tenisistka także niedawno bawiła się na jej koncercie. Nie tylko sam występ gwiazdy wzbudził wielkie emocje, ale także niespodzianka, jaka czekała na 23-latkę. Otrzymała kopertę z kartką, w której światowej sławy piosenkarka pogratulowała Idze triumfu we French Open