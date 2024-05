68 Konkurs Piosenki Eurowizji zwyciężyło Nemo z piosenką "The Code". Głośno jest teraz też nie tylko o nagrodzonym wykonawcy. Wiele mówi się m.in. o reprezentantce Irlandii Bambie Thug, która w demonicznym kostiumie zaśpiewała piosenkę "Doomsday Blue". Ostatecznie zajęła w konkursie miejsce szóste.

Mroczna Bambie Thug z Irlandii

Mroczny utwór Bambie Thug ma dla wielu widzów wydźwięk satanistyczny. W utworze pada nawet słynne zaklęcie z "Harry'ego Pottera" – "Avada Kedavra". Fani Eurowizji zgodnie twierdzą, że takiej propozycji nie było jeszcze w historii konkursu. Są mocno podzieleni, co do samej treści. Edyta Górniak, która w 1994 r. zajęła drugie miejsce na Eurowizji, ostro skrytykowała ten występ.

Edyta Górniak o Antychryście

"Piekło na ziemi. Brawo człowieku!"- obwieściła Edyta Górniak na InstaStories odnosząc się do piosenki Bambie Thug.

"Wygląda na to, że Antychryst robi nam przysługę, aby ludzkość wreszcie się przebudziła. I określiła, jakiego świata chce. Będzie drażnił wszystkie nasze zmysły coraz bardziej. Do skutku. I jeśli ludzkość nie określi swojego serca i sumienia, nie przyjmie mocnej i czystej postawy - tornado zła zniszczy wszystko, co napotka. Jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko piekła na ziemi" - ogłosiła Edyta Górniak.

Edyta Górniak martwi się o przyszłość świata

"Zastanawiam się, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby ostatecznie wstrząsnąć światem i ludźmi. Na jaki znak ludzie czekają, żeby podjąć wewnętrzną decyzję? Życzę nam wszystkim mądrości, światłości myśli i bezpieczeństwa" - stwierdziła piosenkarka.

"Mam takie refleksje i zastanawiam się, czy muzyka jest jeszcze komukolwiek naprawdę potrzebna. Na czym polegają konkursy, między kim są te konkursy, co mają ustanowić, czy nie jesteśmy czasem świadkami upadku sceny muzycznej. Martwię się i to chciałam powiedzieć" - uważa Edyta Górniak