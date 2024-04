Edyta Górniak dużo podróżuje. Od dawna dzieli swój czas między Polskę a Stany Zjednoczone. Piosenkarka cieszy się dużą swobodą zawodową, nie jest związana etatem. Ostatnio artystka przyznała, że planuje na stałe wyprowadzić się z ojczyzny. Gdzie teraz planuje zamieszkać?

Niedawno syn piosenkarki, Allan Krupa, przeprowadził się do Monako. Uznała więc, że i ona może wyprowadzić się z Polski. Wybrała jednak bardziej egzotyczny kierunek.

Dlaczego Edyta Górniak chce wyjechać?

"Nie da się ukryć, że w Polsce nic mnie nie trzyma. Kiedy Allan postanowił się przeprowadzić do Monako, zrozumiałam, że nie mam co tutaj robić. Oczywiście mam przyjaciół, koncerty i wspaniałych fanów, dla których będę wracać do Polski, ale codzienność chcę spędzać w Azji" - zdradziła w rozmowie z "Twoim Imperium".

Dokąd Edyta Górniak chce się wyprowadzić?

Edyta Górniak zdradziła, że planuje na stałe osiąść w Tajlandii. - "Kiedy Allan był mały, byliśmy tam około 50 razy i zastanawialiśmy się, czy nie kupić tam domu, co byłoby tańsze niż pobyt w hotelach. Kocham Tajlandię, uwielbiam tajską kuchnię, kulturę i jogę. Ten kraj mnie zafascynował i tak już zostało" - wyznała.