Księżna Walii pojawiła się publicznie pierwszy raz od niemal sześciu miesięcy. Stało się to podczas parady Trooping the Colour. Do końca nie było wiadomo, czy księżna weźmie udział. Teraz pojawiła się informacja, dlaczego żona następcy brytyjskiego tronu na to się zdecydowała. Bardzo ważną rolę odegrał tu król Karol III.