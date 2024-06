Księżna Kate ostatni raz zabrała głos na nagraniu, które pojawiło się w sieci w drugiej połowie marca. Poinformowała na nim, że zmaga się z nowotworem i poddała się chemioterapii.

Księżna Kate wydała oświadczenie. Zaskoczyła nim swoich sympatyków

Teraz po raz pierwszy od tamtego nagrania, żona księcia Williama wydała oświadczenie. Napisała w nim o tym, jak się czuje i poinformowała o ważnej decyzji, jaką podjęła. Mało, kto się tego spodziewał.

Chodzi o paradę Trooping the Colour, która odbędzie się już w sobotę (14 czerwca) i jest urodzinowym hołdem dla króla Karola III. Księżna Kate była nieobecna na próbie do tego wydarzenia, czyli tzw. Colonel's Review. Przeprosiła za to poddanych w specjalnym liście, którym pojawił się na profilu Irish Guards. To tam ujawniono jego treść.

Przekażcie moje przeprosiny całemu regimentowi. Mam nadzieję, że znów będę mogła was reprezentować już bardzo niedługo. Powodzenia i przesyłam wszystkim najlepsze życzenia - napisała wówczas.

Szokująca decyzja Kate Middleton. Czego dotyczy?

Teraz w wydanym w piątek oświadczeniu napisała, że weźmie udział w paradzie na cześć króla Karola III. Zaskoczyła w ten sposób media i sympatyków królewskiej rodziny. Okazuje się, że to nie będzie jedyne wydarzenie z jej udziałem.

Cieszę się z tego, że wezmę udział w paradzie na cześć króla w ten weekend, wraz z moją rodziną. Planuję również wziąć udział w kilku publicznych wystąpieniach tego lata, jednocześnie zdając sobie sprawę, że długa droga do zdrowia jeszcze przede - napisała.

Księżna Kate podczas Trooping the Colour będzie jechać powozem wraz ze swoimi dziećmi. Ma też pojawić się na balkonie Pałacu Buckingham wspólnie z królewską rodziną.