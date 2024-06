Viki Gabor to jedna z bardziej utalentowanych młodych polskich piosenkarek. Popularność zdobyła m.in. dzięki występowi na Eurowizji Junior. Artystka wciąż koncertuje i ma wielu fanów. Na Instagramie obserwuje ją blisko 800 tys. osób.

Atak na Viki Gabor i jej ojca

Tydzień temu doszło do przykrego incydentu z udziałem Viki Gabor oraz jej ojca. Dokładnie 11 czerwca piosenkarka w towarzystwie rodzica jechała do studia nagrań przez centrum Warszawy.

Gdy dokonywał manewru na drodze, nieprawidłowo zmienił pas, co spowodowało awanturę między nim a drugim kierującym. Kierujący drugim pojazdem zaatakował Viki oraz jej ojca gazem pieprzowym. Potrzeba była pomoc lekarza. Obydwoje trafili do szpitala na obserwację.

Viki Gabor wróciła na scenę. Jak się czuje?

Viki Gabor zamieściła komentarz w sprawie tego, co się stało.

Dziękuję bardzo Wam wszystkim za całe wsparcie, jakie od Was dostaję. Bardzo dziękuję Pani Monice za bezinteresowną udzieloną pomoc tam na miejscu i za odwagę, jaką się wykazała. Jestem już w domu i powoli dochodzę do siebie po tym, co nas spotkało. Nikomu nie życzę takiego bólu, jakiego doznałam i który nadal odczuwam - napisała.

Fani zastanawiali się, czy będzie musiała zrobić sobie dłuższą przerwę, czy wróci do koncertowania. W miniony weekend piosenkarkę można było jednak spotkać na scenie w Kościanie. Nagraniem z występu pochwaliła się w swoich social mediach. Z nagrania wynika, że wszystko jest z nią w porządku.