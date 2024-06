W sobotę odbyła się parada Trooping the Colour. Dzień wcześniej księżna Kate wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że mimo choroby, z którą się zmaga, będzie na niej obecna. Wraz z dziećmi córką Charlotte oraz synami Georgem i Louisem przybyła na nią powozem.

Książę Louis kradnie show podczas parady

Wszyscy oglądali paradę z balkonu Pałacu Buckingham. Show skradła najmłodsza pociecha Kate i Williama, czyli syn Louis. Chłopiec stroił miny, bawił się sznurkiem od kotary a także zaczął tańczyć. Na nagraniach, które krążą w sieci widać, jak jego matka, czyli księżna Kate jest wyraźnie rozbawiona sytuacją. Nieco inaczej na jego zachowanie zapatruje się siostra. Na filmach widać, że postanowiła przywołać go do porządku.

Taniec syna Kate i Williama hitem sieci

To nie pierwszy raz, gdy mały Louis kradnie show. Podobnie było podczas koronacji króla Karola w opactwie westminsterskim 6 maja 2023 r., kiedy to zaczął ziewać podczas ceremonii. To samo powtórzył właśnie teraz, stojąc w oknie podczas Trooping the Colour. Tym razem poza ziewaniem i minami, jakie stroił, stał się ulubieńcem internautów właśnie ze względu na swoje taneczne podrygi. Wykonywał je w rytm wygrywanej przez orkiestrę wojskową muzyki.

Na nagraniach opublikowanych w sieci widać też zabawę zasłonami w oknie i dyskusję z mamą, czyli Kate. W pewnym momencie Louis siada na kolanach swojej mamy. Fotografowie uchwycili również moment, gdy jego starszy brat , czyli książę George kicha.