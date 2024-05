Stanisław w 2005 roku przeprowadził się do Irlandii. Teraz, na emeryturze, jest gotowy wrócić do Polski, do Łukowa, w którym kiedyś mieszkał.

Stanisław był w związku małżeńskim przez 30 lat, jednak ta relacja 12 lat temu zakończyła się rozwodem. Był też w związku z kobietą młodszą o 21 lat. Podkreśla, że obie partnerki bardzo kochał.

Reklama

Co łączy Stanisława z Małgorzatą?

Reklama

Do randkowego show TVP zgłosił się, żeby znaleźć miłość. Z tego, co mówi, tym razem się nie udało. Był bardzo popularny wśród pań, chętnie randkował, ale z żadną z nich się po zakończeniu "Sanatorium miłości" nie związał.

Przed końcem programu, widzowie mogli pomyśleć, że między Stanisławem a Gosią dzieje się coś poważnego. "Nie. Jestem wciąż singlem i jesteśmy przyjaciółmi. Nigdy się nie deklarowałem z poważnymi zamiarami" - powiedział Stanisław w rozmowie z "Faktem".

"Tylko z Polką chcę być"

Zapytany, czy jego wybranką może być Irlandka, Staszek dał bardzo konkretną odpowiedź. "Irlandki są też piękne jak Polki, są bardziej na luzie, potrafią się pięknie bawić i tańczyć w pubach, ale wolę Polki. Jestem Polakiem, patriotą. Jeśli z kimś chcę być i mi się uda, to tylko z Polką. Wiem, że tylko z Polką chcę być" - zadeklarował uczestnik "Sanatorium miłości".