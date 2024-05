Dziennikarka Monika Olejnik jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi i jest już po operacji. Poruszający wpis wywołał natychmiastowe reakcje. Popłynęły do Moniki Olejnik życzenia zdrowia. Słowa otuchy przesłali jej już m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maja Ostaszewska czy Anita Włodarczyk.

Monika Olejnik dziękuje za wsparcie

W poniedziałek gwiazda TVN24 pojawiła się w "Kropce nad i". Pod koniec powiedziała: "Dziękuję za ciepło, które do mnie spływa". Wyraziła też nadzieję na to, że wkrótce będzie mogła biegać na długie dystanse.

Ciepłe słowa od Edwarda Miszczaka

Edward Miszczak do 2022 r. był dyrektorem programowym telewizji TVN. Potem przeszedł do Polsatu. On także skontaktował się z Moniką Olejnik.

"Nic nie mogę powiedzieć. Wysłałem jej życzenia powrotu do zdrowia… Ona jest w takim momencie, że potrzebuje wsparcia, ale też potrzebuje ciszy. Ja myślę, że będzie wszystko dobrze i tego jej życzę" - powiedział Edward Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".