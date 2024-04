Do finału 14. edycji "Tańca z gwiazdami" coraz bliżej. Rosną więc emocje. Z programem pożegnali się dwaj uczestnicy, którzy byli uważani za faworytów - to Aleksander Mackiewicz i Krzysztof Szczepaniak. Obaj dostawali wysokie noty od jury i zachwycali widzów. Mimo to do dalszego etapu tanecznego show przeszła Dagmara Kaźmierska, której umiejętności taneczne są zdecydowanie niższe. W ostatnim odcinku jeden z jej występów został oceniony przez jurorów na zaledwie 7 punktów. Ostatecznie jednak to ona walczy dalej o Kryształową Kulę.

Anna Guzik o "Tańcu z gwiazdami" i hejcie

Udział Dagmary Kaźmierskiej budzi w wielu osobach niechęć. Krytykują ją i apelują, aby sama zrezygnowała z udziału w "Tańcu z gwiazdami".

Aktorka Anna Guzik, która w 2007 roku zdobyła Kryształową Kulę, także mierzyła się z ogromną krytyką. W rozmowie z Plejadą aktorka wspominała ten trudny dla niej czas. Komentarze hejterów były dla niej bardzo bolesne.

"Czułam się wówczas osaczona, naśmiewano się z mojej wagi, komentarze w internecie były obrzydliwe. Musiałam mocno nad sobą popracować, żeby nie dać się stłamsić, zaszczuć" - powiedziała Anna Guzik.

"Nie byłam przygotowana na mroczne strony popularności, że ktoś pisze czy mówi coś nieprawdziwego i obrażającego cię, a ty nic z tym nie możesz zrobić, bo nawet jeśli podasz tę osobę czy dziennikarza do sądu, to będzie się to wlokło miesiącami, zanim wygrasz, a wówczas to i tak nie będzie już miało znaczenia” - stwierdziła.

Anna Guzik o zasadach w programie "Taniec z gwiazdami"

Aktorka skomentowała też aferę z Dagmarą Kaźmierską. Anna Guzik rozumie rozczarowanie części fanów show, przypomniała jednak, że to program rozrywkowy, a nie profesjonalny konkurs. Podkreśliła, że to widzowie decydują o tym, kto zatańczy w następnym odcinku.

"Z jednej strony rozumiem pretensje części widzów, że uczestnik, który tańczy słabo, zostaje, a ich ulubiona para, świetna tanecznie, odpada. Z drugiej strony „Taniec z gwiazdami” nie jest turniejem tańca towarzyskiego a programem rozrywkowym, gdzie liczy się w dużej mierze osobowość uczestników i to, co wnoszą w program poza tańcem. I oni zostają w programie również dzięki widzom, którzy na nich głosowali. Taka od lat jest złota zasada tego programu, że ostatecznie decydują widzowie" - stwierdziła Anna Guzik.