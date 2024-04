Najnowsze edycja "Tańca z gwiazdami" budzi ogromne emocje. W szóstym odcinku z programem pożegnali się Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, którzy przez wielu uważani byli za faworytów w konkursie o Kryształową Kulę. Decyzja o tym, że w programie zostają Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zaskoczyła jury i... Macieja Musiała, który w sieci napisał: "????!!!!!!! Niesprawiedliwe fest".

Dagmara Kaźmierska, która została w programie, mogła poczuć się dotknięta. Aktor postanowił więc interweniować.

Maciej Musiał przeprosił Dagmarę Kaźmierską

W jednym z wywiadów celebrytka zdradziła, że aktor do niej zadzwonił.

"Maciek zadzwonił do mnie po tej całej sytuacji. (...) Przeprosił mnie za to. Troszeczkę poniosły go emocje, tak jak mojego syna. On będąc uczestnikiem wie dobrze, na jakich zasadach to funkcjonuje, że liczą się głosy widzów. Wytłumaczył mi, dlaczego tak napisał. Absolutnie nie mam jakiegoś żalu do niego. Maciek może się zdenerwował. Ja z nim porozmawiałam i jest ok" - opowiadała w rozmowie z portalem Viva.

Przypomnijmy, że o tym, kto zostaje w programie decydują w głosowaniu SMS-owym widzowie.