Małgorzata Pieńkowska od lat wciela się w postać Marysi w serialu "M jak miłość. Bartosz Żukowski z kolei grał Waldka w "Świecie według Kiepskich".

Ostatnio fotoreporterzy "Super Expressu" przyłapali tych dwoje na towarzyskim spotkaniu. Czyżby między tą dwójką zaiskrzyło i szykował się nowy romans w świecie polskiego show-biznesu?

Bartosz Żukowski mówi otwarcie, co go łączy z Małgorzatą Pieńkowską

Bartosz Żukowski zapytany o to, co go łączy z aktorką nie miał problemu z udzieleniem odpowiedzi. Okazuje się, że obydwoje bardzo często się spotykają na kawę, śniadanie i papierosa. Obydwoje mieszkają niedaleko siebie na warszawskiej Saskiej Kępie.

Z Małgosią znamy się od lat i często spotykamy się na śniadania i na poranną kawkę w "Irenie". Nierzadko tak zaczynamy dzień, a potem każdy się rozchodzi w swoją stronę. Mieszkamy bardzo blisko siebie, przyjaźnimy się i uwielbiamy - wyznał aktor w rozmowie z "Super Expressem".

W ten sposób uciął wszelkie spekulacje. Dodał, że świetnie dogaduje się z aktorką.

Nigdy nie brakuje nam tematów do rozmów, czy to przy kawie, czy przy papierosku, choć oczywiście nie propaguję palenia. Czasem umawiamy się też na spacery z psami - powiedział.

Okazuje się, że Żukowski bardzo chciałby zagrać ze swoją koleżanką po fachu a jednocześnie sąsiadką.

Mam nadzieję, że kiedyś będzie nam to dane - stwierdził.