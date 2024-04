Daniel Martyniuk w minioną Wielkanoc wyprawił huczne wesele. "Młodzi nie szczędzili na dodatkach - był słodki stół z fontanną czekolady, a także stół wiejski z zimnymi przekąskami. Poza tym goście mogli skorzystać z drink baru, a także zrobić sobie zdjęcia w fotobudce" - zdradził portalowi Shownews.pl jeden z weselników. Na scenie wystąpił sam tata pana młodego, czyli legenda polskiego disco polo Zenek Martyniuk.

Zenek Martyniuk o nowej synowej

Po weselu lider zespołu Akcent wyjawił, jakie ma relacje z synową. "Ja ze wszystkimi staram się mieć dobre relacje i z Faustyną też. Ona jest bardzo fajną dziewczyną, znamy się już dosyć długo. Oni są bardzo zakochani w sobie, także trzeba to było zwieńczyć ślubem i niech będą po prostu szczęśliwi każdego dnia" - powiedział Zenek Martyniuk portalowi Jastrząb Post.

Zenek Martyniuk zdradza tajemnicę

Daniel Martyniuk ma swoje nowe plany zawodowe. Zdradził, że planuje iść w ślady sławnego ojca. Co o tym myśli Zenek Martyniuk?

"On na pewno ma swoje wizje muzyczne. Puszcza mi swoje kawałki i pyta, co bym powiedział na jakiś kawałek, gdybym w danym stylu chciał coś nagrać. Staram się tego nie komentować. To są jego tematy, jego piosenki, on to śpiewa, a widać, że piosenka się spodobała. Może wyświetlenia nie są milionowe, ale to fajny utwór" - stwierdził król disco polo.

Wiele wskazuje na to, że ojciec i syn połączą siły w muzyce. To naprawdę sensacyjna wiadomość. "Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy" – zdradził Zenek Martyniuk. Czekacie na ten duet?