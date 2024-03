Syn Zenka Martyniuka nie daje o sobie zapomnieć. Na początku roku tuż po występie swojego ojca podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" w Zakopanem wdał się w awanturę z gośćmi w hotelu, w którym nocował. Z racji tego, że był pod wpływem alkoholu Daniel Martyniuk wylądował w areszcie.

Po tym "hucznym" początku roku zamieścił w sieci nagranie swojej piosenki i teledysk, który do niej powstał. Niedawno pojawiło się kolejne nagranie, na którym Daniel śpiewa i gra na ukulele. Internautom nie za bardzo przypadło do gustu jego wykonanie piosenki "Somewhere Over The Rainbow".

Daniel Martyniuk zadrwił ze swojej żony

Tym razem Daniel postanowił być "zabawny". W sieci zamieścił zdjęcie swojej żony Faustyny. Syn Zenka Martyniuka związał się z nią po rozstaniu ze swoją pierwszą żoną i oświadczył w 2022 roku. Kilka miesięcy temu w tajemnicy, na Bali para wzięła ślub. O tym wydarzeniu nie wiedzieli nawet jego rodzice.

W sobotę młody Martyniuk opublikował na swoim Instagramie zdjęcie uśmiechniętej Faustyny. Post nie byłby zaskoczeniem, gdyby nie komentarz, jaki pojawił się pod fotografią.

Czy te zęby mogą kłamać? - napisał Martyniuk.

Kilka chwil później usunął swój wpis, po czym opublikował go na nowo. Już bez komentarza.